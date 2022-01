“La presenza, presumibilmente ancora in Piemonte, di Kristjan Mehilli, il detenuto albanese, evaso da Vercelli alle prime ore dell’anno nuovo e attivamente ricercato in tutta la regione, richiede grande attenzione da parte dei cittadini”.

Lo sostiene in una nota il segretario generale del Sindacato Polizia Penitenziaria (SPP) Aldo Di Giacomo, in relazione all’evasione del 27enne fuggito dal carcere calandosi con delle lenzuola. Di Giacomo ricorda la pericolosità del giovane, appartenente alla “Banda dagli occhi di ghiaccio”, come veniva chiamata la ‘batteria’ di Mehilli, “soggetti pericolosi che agivano in modo seriale”.

“La ricerca dell’evaso – continua Di Giacomo – è pertanto fondamentale per ristabilire tranquillità tra le popolazioni”. Secondo il segretario S.PP. “uno Stato che non riesce a garantire il controllo dei penitenziari, la sicurezza del personale e dei detenuti, testimonia di aver ammainato la bandiera bianca e gettato la spugna”.

“È tempo di misure straordinarie ed urgenti e prima di tutto di mettere fine alle campagne ‘buonista’ nei confronti dei detenuti e ‘di odio’ nei confronti degli agenti additati all’opinione pubblica come ‘picchiatori’. Almeno noi non rinunciamo a svolgere lo storico compito di servitori dello Stato”, conclude Di Giacomo.

