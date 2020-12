Carcere di Ivrea al gelo. Interrogazioni al Ministro Bonafede

L’onorevole Andrea Delmastro Delle Vedove (Fratelli d’Italia) ha presentato al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafade una interrogazione per sapere come intende agire per risolvere i problemi del carcere di Ivrea.

In particolare si fa riferimento alla denuncia dello scorso 26 novembre firmata dal Segretario Generale del [...]





