CARAVINO. Sono quattro i luoghi visitabili in Piemonte nell’ambito della nona edizione della Giornata del Panorama, l’evento che dal 2014 il Fai, Fondo per l’ambiente italiano, organizza in collaborazione con Fondazione Zegna per promuovere e diffondere la conoscenza dei multiformi panorami italiani. L’edizione di quest’anno è in calendario l’11 settembre. In Piemonte sono coinvolti il Castello e Parco di Masino a Caravino (Torino) e il Castello della Manta a Manta (Cuneo). In cima all’anfiteatro morenico della Serra d’Ivrea si potrà inoltre visitare Collezione Enrico a Villa Flecchia a Magnano (Biella), infine l’Oasi Zegna a Trivero Valdilana (Biella). Il Castello e Parco di Masino a Caravino (TO), in occasione della Giornata, propone una serie di visite tematiche speciali per raccontare la storia di questa sontuosa roccaforte. Il Castello della Manta dedicherà invece la “Giornata del Panorama” al tema Tra colline e montagne, per riflettere sul valore storico, culturale, ambientale e sociale dei paesaggi, rafforzando il senso di appartenenza dei cittadini, e per sensibilizzare alla loro tutela. La manifestazione occuperà un intero fine settimana, a cominciare da venerdì 9 settembre alle 21. Per quanto riguarda la Collezione Enrico a Villa Flecchia a Magnano la proposta è per una giornata dedicata all’osservazione attenta e consapevole del paesaggio a partire dagli spunti suggeriti dalla raccolta di pitture en plein air di metà Ottocento qui conservate e reinterpretate dal sodalizio di artisti canavesani della Scuola di Rivara. L’Oasi Zegna a Trivero Valdilana sarà scenario di “Paesaggio in musica”: due concerti all’aperto, due passeggiate panoramiche e una per i più piccoli all’interno di questa vasta area naturalistica nelle Alpi biellesi.

