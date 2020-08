CARAVINO. Nessun candidato a sindaco: il paese verrà commissariato

Nessun candidato a sindaco, nessuna lista è stata presentata.

E questo porterà ad un’unica cosa: il commissariamento del comune.

La sindaca uscente, Clara Angela Pasquale non si è ricandidata e non lo ha fatto nessun altro della sua maggioranza.

Stessa cosa per l’opposizione guidata da Antonio Bocchietti, classe 1948, ex sindaco del paese. Anche per loro, nessuno si è candidato.

Già nei giorni scorsi si respirava un’aria strana in paese. Le bocche erano cucite. Mancavano poche ore alla presentazione della lista e la sindaca uscente, già due mandati alle spalle non consecutivi, dichiarava: “Stiamo valutando se sarò io a continuare o qualcuno della mia squadra”. Poi qualcosa dev’essersi rotto e in gruppo hanno scelto di gettare la spugna.

