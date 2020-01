I Capunet o Pess-coj, sono un antipasto tipico piemontese. Essendo una ricetta di recupero, una volta il ripieno veniva preparato con tutti gli avanzi delle feste come arrosto, salumi, salsiccia.

Ingredienti per 6 persone :

1 cavolo verza grosso

300g carne di vitello tritata

200g carne di maiale tritata

1 spicchio d’aglio

1 bicchiere di vino bianco

2 uova

300ml latte

100g parmigiano grattugiato

Olio q.b.

Sale q.b.

Procedimento:

Far cuocere le foglie più grandi del cavolo in abbondante acqua salata. Scolarle e lasciarle raffreddare. Preparare il ripieno, rosolare in una casseruola la carne macinata con il restante cavolo tritato finissimo e uno spicchio d’aglio. A metà cottura sfumare con il vino bianco. Quando il ripieno sarà pronto, eliminare l’aglio e salare. Infine aggiungere l’uovo, il parmigiano e impastare per bene. Prendere le foglie lessate e al centro mettere un cucchiaio di ripieno. Chiudere ad involtino e disporre i capunet all’interno di una teglia da forno. Cospargere la superficie di parmigiano e bagnare con il latte. Cuocere in forno già caldo a 165 gradi per 25 minuti.

Commenti