Come abbiamo già visto in precedenza, Ivrea è un comune molto grato a San Grato.

Quello che non si sa, è se San Grato sia grato di questa gratitudine di Ivrea.

Ecco, se volessi potrei andare avanti così per tutto l’articolo, e sarebbe

senza riserve comodo. Invece mi sentirei in colpa, e dunque procedo nel

parlarvi della Cappella di San Grato, presente alle pendici del Monte

Appareglio, il colle che separa i Comuni di Ivrea e Pavone.

Si tratta di una chiesetta molto antica, verosimilmente del 1100, con vari

rimaneggiamenti successivi.

Inizialmente era dedicata a San Giovanni, [...]