Capodanno.

Naturalmente non c’è bisogno di spiegare la natura della parola, però ne approfittiamo per parlare della notte di San Silvestro. Il 31 dicembre del 335 muore Papa Silvestro I, proclamato santo in seguito alla miracolosa guarigione dalla lebbra dell’imperatore Costantino. Secondo la tradizione, Costantino curava la sua malattia lavando le piaghe col sangue, e per questo aveva dato inizio ad un orrendo eccidio di bambini. Silvestro intervenne per porre fine alla strage, guarendo l’imperatore. La guarigione miracolosa convinse l’imperatore della potenza della fede cristiana ed a promulgare gli editti che posero fine alla persecuzione dei suoi seguaci. Il 31 dicembre si ricorda quindi il papa che permise, grazie al suo intervento, la “ufficializzazione” della religione cristiana.

Favria 29.12.2019 Giorgio Cortese

Nella vita le persone di talento percepiscono le differenze, i geni l’unità.

