Una ventina di giorni fa la prima incursione a Fiano. Nei giorni scorsi la seconda, a Monasterolo di Cafasse. I paesi ai piedi delle Valli di Lanzo sono ormai diventati la prima casa di Capitan Ventosa, al secolo Fabrizio Fontana, inviato di “Striscia la Notizia”, telegiornale satirico ideato da Antonio Ricci in onda da oltre trent’anni su Canale 5.

Capitan Ventosa è giunto nella provincia di Torino per alcune segnalazioni sulle campane “moleste” – come titola uno dei due servizi – che suonando di notte recano non poco fastidio a [...]