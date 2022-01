I sindaci di nove Comuni chiedono di stoppare la gara d’appalto per il servizio di raccolta rifiuti sul territorio del Canavese occidentale: una gara dal valore di oltre 70 milioni di euro che vincolerà il servizio per i prossimi sei anni. “C’è un rincaro ingiustificato a fronte della riduzione dei servizi offerti”, dicono i sindaci di Alpette, Busano, Ceresole, Favria, Feletto, Locana, Ozegna, San Ponso e Sparone che hanno dato mandato ai legali e chiedono la revoca in autotutela del bando promosso dal Consorzio Canavesano Ambiente. Secondo i sindaci la gara d’appalto è ricca di lacune ed errori materiali oltre a non essere conveniente per i residenti della zona: “Gli aumenti peseranno sulle bollette dei cittadini”.

