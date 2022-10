CANTOIRA. Domenica 16 ottobre a Cantoira, precisamente in Località Trambie, a partire dalle ore 13 avranno inizio i confronti, assolutamente non cruenti, tra le migliori bovine “Reines “ provenienti da allevamenti del Piemonte. Le “Regine sarano tra le più possenti delle Valli di Lanzo, e “scenderanno in campo” per contendersi il primato.

La manifestazione è ritornata in Valle solo l’anno scorso, dopo lo stop forzato imposto dalla pandemia di Covid-19, ed ha avuto un grande successo. Si tratta, infatti, di uno degli eventi più attesi e seguiti del territorio delle Valli.

Nella mattinata, a partire dalle [...]