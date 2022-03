CANTOIRA. Domenica 13 marzo gli Alpini hanno fatto festa per il 22esimo anniversario della ri-fondazione del gruppo. L’emergenza sanitaria aveva colpito anche loro, interrompendo le attività di volontariato e di promozione sociale di cui sono sempre stati protagonisti.

Domenica le Penne Nere si sono ritrovate davanti al salone comunale delle feste in via della Chiesa. Dopo la cerimonia c’è stato spazio anche per gli onori ai caduti di tutte le guerre davanti al monumento di piazza IV Novembre.