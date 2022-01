Sono stati finanziati da Regione Piemonte una serie di cantieri di lavoro per Comune di Castellamonte, Comuni di Vidracco (capofila), Rueglio e Traversella, Unione montana Gran Paradiso (comuni di Locana e Sparone) e Unione montana Valli Orco e Soana (comuni di Frassinetto, Pont e Ronco Canavese).

Gli enti promotori hanno dunque recentemente pubblicato gli Avvisi per le Chiamate Pubbliche per la selezione dei candidati che sono previste:

Mercoledì 26 gennaio alle ore 9,00 presso comune di Vidracco piazza Comm. Ceratto 3 (per i comuni di Vidracco – 1 lavoratore – e Traversella – 1 lavoratore)

Giovedì 27 gennaio alle ore 9,00 a Locana presso Unione montana Gran Paradiso via Torino 17 (per i comuni di Locana – 4 lavoratori – e Sparone – 1 lavoratore)

Lunedì 31 gennaio alle ore 9,00 per comune di Castellamonte Piazza Martiri della Libertà 28 – 1 lavoratore.

Saranno invece selezionati a chiamata diretta in collaborazione con i Servizi Socio Assistenziali n.1 lavoratore per comune di Rueglio, n.2 lavoratori per comune di Locana e n.1 lavoratore per comune di Castellamonte.

L’Unione montana Valli Orco e Soana provvederà invece nei prossimi mesi alla chiamata pubblica.

I candidati dovranno essere persone disoccupate (ai sensi del D. lgs. 150\2015) non percettori di trattamenti previdenziali, in condizione di particolare disagio sociale di cui alla LR 34\2008 art. 29 c. 1 lett .a, che affiancheranno il personale dei comuni nello svolgimento di attività temporanee o straordinarie per interventi nel campo dell’ambiente (es.: valorizzazione del patrimonio ambientale attraverso attività forestali e vivaistiche, di rimboschimento, di sistemazione montana, di tutela degli assetti idrogeologici e valorizzazione del patrimonio pubblico urbano, extraurbano e rurale, compresa la relativa manutenzione straordinaria ecc..).

Per la chiamata (oltre ad essere dotati di mascherina e green pass rafforzato) i candidati dovranno presentare i seguenti documenti: Domanda di partecipazione (scaricabile dal sito web dell’ente promotore) adeguatamente compilata in tutte le sue parti e firmata dal candidato, Copia Documento di identità in corso di validità, Copia Codice Fiscale, Copia ISEE aggiornata