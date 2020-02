Cantè martin.

Una volta durante le veglie invernali c’era l’usanza del canto dialogato della veglia alternando strofe tra un coro esterno ed un coro all’interno della stalla. Il modo di dire fè cantè martin, di fare aspettare alla porta è nato da questa antica usanza della nostra civiltà contadina, ormai persa. Sotto Carnevale si usava cantare una canzone particolare che poi era rimasta come gioco infantile e poi si è smarrito pure quello, la canzone così detta del cappello o di Martin, cantata in Canavese, nelle sere di carnevale, da due compagnie d’uomini e donne, una fuori e l’altra dentro la stalla, ove si stava nella veglia serale. Quella di fuori cominciava a dare la buona sera col primo verso. Quella di dentro chiede chi è fuori. L’altra risponde, e così di seguito. Al penultimo verso l’uscio si spalanca e la compagnia che è di fuori irrompe nella stalla. Il capo della serata che stava di fuori portava con se un cappello con un gran pennacchio e appena entrato lo pone sulla testa del padrone della stalla. Poi si mettono tutti a ballare al suono del violino; e i bicchieri, riempiti di vino, vanno in giro, cosi scriveva Nigra. Questa usanza era detta canté Martin o voire, termine con cui venivano chiamate le vegliatrici. “Apri sto üs Marianna corpo de mì apri sto üs, sangue de mì apri sto üs apri sto üs Marianna E mì t’el apri nò Martìn, corpo de mì t’el apri nò sangue de mì t’el apri nò t’el apri nò Martino. E mì t’el bati zó Marianna corpo de mì t’el bati zó sangue de mì t’el bati zó, t’el bati zó Marianna , Farén la pas Martìn, corpo de mì farén la pas, sangue de mì farén la pas, farén la pas Martino. Dove sét stà Martino, corpo de mì dove sét stà, sangue de mì dove sét stà, dove sét stà Martino, Són stà al mercà Marianna, corpo de mì són stà al mercà, sangue de mì són stà al mercà, só stà al mercà Marianna. Còs’àt crompà Martino, corpo de mì còs’àt crompà, sangue de mì còs’àt crompà, còs’àt crompà Martino. An bèl capèl Marianna, corpo de mì an bèl capèl, sangue de mì an bèl capèl, an bèl capèl Marianna. Còsa gàt dat Martino, corpo de mì còsa gàt dat, sangue de mì còsa gàt dat, còsa gàt dat Martino. Tre soldi e mèz Marianna, corpo de mì tre soldi e mèz, sangue de mì tre soldi e mèz, tre soldi e mèz Marianna.”

Favria, 9.02.2020 Giorgio Cortese

