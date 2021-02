Canopia, napia, napion e canapin!

Canapia, significa la parte alta delle piante in un bosco, che intercettano la maggior parte della luce solare. La parola deriva dall’inglese canopy, a sua volta attraverso l’antico francese conopé è dal latino conopèum, zanzariera. La canopia è ancora rara, una traduzione del lemma inglese e indica la parte alta di un insieme di piante, quella che intercetta la maggior parte della luce solare e che nelle foreste è anche nota come volta, ma potremmo approssimare a una chioma o a un’insieme di chiome. In inglese il termine canopy, indica una tettoia, meglio la tenda del gazebo, rifacendosi all’antico baldacchino, dove l’immagine della tenda sopra il letto rende l’idea di cosa voglio affermare. In italiano esiste, derivato dalla zanzariera dAl latino conopeum, il conopeo, panno che nelle chiese copre il tabernacolo, in cui sono custodite le ostie consacrate. Come detto la parola inglese canopy deriva dal francese canapé, meglio l’antico francese conopé, termine che descriveva una zanzariera, specie pendente a protezione di un letto, a sua volta era preso in prestito dal latino medievale canapeum, modificazione del latino tino classico conopèum proprio col significato di zanzariera. Come già detto la parola trae origine dal greco konopèion, kónops vuole dire zanzara. Ma il canapé vuole anche dire divano, dalla stessa parola nasce il piccolo antipasto detto canapé poggiato o spalmato su fettine di pane senza crosta che solitamente vengono prima spalmate di burro ed anche preventivamente grigliate. Talvolta il supporto del canapè può anche venire fritto o ricavato da impasti di polenta o patate scavate: sebbene esistano ricette tradizionali di canapè, infatti, queste sono preparazioni dove la fantasia nell’accostamento è più che benvenuta. Sopra il supporto si poggiano gli ingredienti scelti, come salse, affettati, carne, formaggio, pesce, caviale o patè, nonché altri condimenti combinati con fantasia. È solitamente preparato con cura e di aspetto molto decorativo, separato in fette e mangiabile spesso in un solo morso, possono essere salati o dolci e sono presentati su vassoi. Il loro impiego principale è nei buffet. Azzardo l’ipotesi che forse il nome deriva dal perché forse si mangiava seduti sul divano omonimo. In piemontese troviamo la parola quasi simili ma di origine diversa, canapin, pelle di montone molto fine con cui si fabbricano i guanti, deriva dal latino canabium, canapa, poi arrivao in piemontese attraverso il francese. Il canape o canapo è la corda che serve a delimitare l’area della “mossa”, ovvero della partenza della gara ippica di un palio come a Siena o ad Asti. Questa parola deriva dal sanscrito canas che significa canapa, ovvero la fibbra tessile che è utilizzata per realizzare la corda e che è ottenuta dalle piante di cannabis sativa. Concludo con le simpatiche parole piemontesi, napia indica un grosso naso, napion un naso troppo grosso, oppure canapia, gran naso! Dalla canopia della foresta siamo quindi giunti ad antiche zanzariere da letto ed infine ai grossi nasi di certe persone che svettano per l’innata curiosità e non solo!

Favria, 3.02.2021 Giorgio Cortese

Alba e tramonto: gli eventi più belli del giorno. Nascere e morire: la vita che scorre verso l’ignoto.

