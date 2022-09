Gabriele Casadei lascia il segno ai Campionati del Mondo Junior e Under 23 di canoa velocità a Szeged, in Ungheria. La prima medaglia conquistata dall’atleta di Candia è del metallo più prezioso, ovvero l’oro. Casadei e Dawid Szela, coppia delle Fiamme Oro, sulla distanza olimpica del C2 500 metri fanno registrare il miglior tempo in 1.41.33 che vale il titolo mondiale che si aggiunge a quello europeo conquistato a Belgrado lo scorso giugno. La barca azzurra mette in fila la Spagna di Noel e Diego Dominnguez (1.42.04) e la barca [...]





