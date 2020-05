Al fine di consentire una graduale ripresa delle attività sportive, a partire dal 4 maggio le sessioni di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione ai Giochi Olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. La Federazione Italiana Canoa Kayak, attenendosi a quanto disposto dal DPCM del 26 aprile scorso, su proposta delle rispettive Direzioni Tecniche, ha comunicato l’elenco degli atleti di interesse nazionale. Per il settore slalom, tra gli altri, inseriti anche quattro portacolori dell’Ivrea Canoa Club: stiamo parlando di Davide Ghisetti, Tommaso Panico, Matteo e Lucia Pistoni, tutti in acqua allo Stadio della Canoa, una delle location piu’ suggestive al mondo.

Lo Stadio della Canoa di Ivrea ha così finalmente riaperto i battenti. Al tempo del Coronavirus, la normalità è ancora lontana, ma sentire il rumore della barca che scorre sull’acqua della Dora Baltea è di per sé un bellissimo motivo per sorridere.

