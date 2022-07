Sale la tensione agonistica allo Stadio della Canoa Città di Ivrea, dove martedì 5 luglio prendono il via gli ICF

Canoe Slalom Junior & Under 23 World Championships, manifestazione iridata dedicata agli atleti di età

compresa tra i 15 e i 23 anni che fa capo all’International Canoe Federation (ICF), organo di vertice della

canoa mondiale, rappresentata in Italia dalla Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK), di cui è membro.

I 408 atleti iscritti, che rappresentano 45 nazioni di tutti i continenti, si contenderanno fino al 10 luglio i venti

titoli in palio di Campione [...]





