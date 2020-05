Luciano Buonfiglio, presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak, ha scritto una lettera ai presidenti dei Comitati Regionali:

“Caro Presidente, ho atteso alcuni giorni prima di provvedere alla presente comunicazione, in quanto speravo che le linee guida indicate nell’ultimo DPCM del 26 aprile avrebbero potuto darci maggiori precisazioni, rispetto alla lettura del testo. Tuttavia, la sostanza non cambia e facendo seguito alla nota inviata il 10 marzo, sentiti i Consiglieri federali, si è deciso di prorogare i termini di sospensione dell’attività federale a far data dal 1° maggio, fino al 30 giugno 2020 prossimo compreso. Resta inteso che, qualora, come ci auguriamo tutti, sopraggiungano condizioni migliorative, nel rispetto della tutela della salute, sarà mia cura comunicarvi la ripresa delle attività. Un abbraccio sportivo”.

Luciano Buonfiglio

presidente Federazione Italiana Canoa Kayak

