Sul finire del mese di febbraio, si sono svolte le elezioni del Comitato Regionale Piemonte della Federazione Italiana Canoa Kayak. L’Ivrea Canoa Club si è ritagliata un ruolo da protagonista grazie a Matteo Cerrano, eletto consigliere in rappresentanza degli Affiliati al pari di Silvano Catufa del Circolo Eridano, Enrico Rossi della Polisportiva Verbano e Stefano Ruggiero del Circolo Amici del Fiume. Mauro Crosio, attuale presidente dello stesso Circolo Amici del Fiume, è il nuovo presidente del Comitato Regionale Piemonte della Federcanoa; Matteo Tontodonati è stato eletto in rappresentanza dei tecnici, mentre Giorgia Macchia è il consigliere eletto in rappresentanza degli atleti.

Una bella soddisfazione per lo stesso Matteo Cerrano e per tutta l’Ivrea Canoa Club.

“La mia elezione è nel segno della continuità con chi mi ha preceduto. Con Massimo Bucci abbiamo collaborato molto in questi anni e continueremo a farlo per lo sviluppo del territorio e di tutto il Comitato Regionale”, ha commentato il neo presidente Crosio. “Una parte del Consiglio Regionale è stata rinnovata, mentre per diversi elementi c’è stata una positiva riconferma. L’obiettivo a cui tendiamo è quello di migliorare la funzionalità e gettare le basi per il futuro.” “Essendo a fine quadriennio, puntiamo a concludere al meglio il lavoro iniziato e avviare i consiglieri più giovani, motivati e con voglia di crescere, verso un percorso che valorizzi le loro competenze sia dal punto di vista personale che professionale come dirigenti sportivi. Sicuramente nell’immediato intensificheremo i contatti con le istituzioni, in particolare con la Regione Piemonte e gli amministratori locali, in modo da stabilire rapporti in piena sintonia che ci consentano di sviluppare al meglio tutte le diverse manifestazioni agonistiche e promozionali”. “La priorità è quella di dare supporto alle società, ampliare il numero di manifestazioni sul territorio e di conseguenza far fare un salto di qualità organizzativo e gestionale a quelle che già ogni anno vengono svolte, portandole ad un livello più alto che catalizzi l’attenzione degli enti locali da un lato e sviluppi la base dall’altro. Considereremo obiettivo primario quello di aumentare appassionati e praticanti, mirando a far conoscere il nostro sport. Per far ciò sarà necessario migliorare la qualità delle iniziative che andremo ad organizzare, aumentando l’attenzione e il coinvolgimento anche attraverso eventi collaterali utili ad aumentare i contatti con gli sponsor del territorio”.

