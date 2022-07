Sabato 30 e domenica 31 luglio, un workshop di due giorni coprirà le basi del trail building e del concetto di sentiero sostenibile IMBA.

La prima giornata, in aula, fornirà esempi, informazioni e confronti sulle conseguenze di una cattiva progettazione analizzando le varie problematiche legate ai sentieri non sostenibili (erosione, impatto negativo sui fruitori, allargamento del sentiero, …) e come la realizzazione di trail sostenibili risolva e limiti queste problematiche in maniera significativa.

Nella seconda giornata le parti teoriche saranno riviste sul campo, verificando l’erosione e le problematiche dei trail realizzati sulla fall line, rispetto a quelli realizzati secondo i criteri IMBA.

Telefono : +39 3772484177

Frazione Mezzavilla 7bis , Canischio

