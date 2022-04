CANISCHIO. Canischio punta sul turismo per ripopolarsi e per garantirsi un futuro demografico. Tante sono state negli anni le iniziative che l’Amministrazione, in carica ormai da due mandati, ha attuato nel corso degli anni per rendere più appetibile ai turisti il paesino della Val Gallenca.

Ovviamente, le iniziative di ampio respiro sono possibili solo in cooperazione con le Amministrazioni limitrofe e con le Unioni Montane. In questo caso si tratta dell’Unione Montana Alta Val Gallenca, di cui Canischio è membro e con cui lavora da sempre: “Abbiamo realizzato con l’Unione [...]