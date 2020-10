CANDIA. L’ultimo saluto all’ex sindaco Sangiorgio

Si è spento nei giorni scorsi a Torino, Giovanni Sangiorgio, ex sindaco di Candia tra il 1964 e il 1970. Sangiorgio, dal 2000 al 2005 è stato anche vicepresidente dell’Ente Parco del Lago di Candia. La salma è stata tumulata lunedì scorso nel cimitero di Candia. Nonostante vivesse da anni a Torino, l’ex sindaco tornava spesso in paese nella sua casa per i week-end. In molti ne ricordano la disponibilità e la gentilezza.

