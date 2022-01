In questo periodo, a Candia, la SMAT è impegnata in molteplici interventi per guasti e/o manutenzioni.

A tal proposito, interviene il sindaco, Mario Mottino: “Vista la solita e sterile polemica strumentale, fortunatamente di pochissimi, desideriamo aggiornare la cittadinanza di alcuni lavori”.

Ed ecco l’elenco dei lavori.

Problema Vicolo San Anna: “Il problema sarà risolto con l’impiego di specifiche valvole che sono già state ordinate e urgenziate da SMAT ma che tardano ad arrivare per i fornitori che non consegnano a causa organici e trasporti ridotti a causa COVID ( far finta di non conoscere queste criticità, legate al covid, per polemizzare è veramente squallido)”.

Problemi vicolo San Anna ( oltre SS26 ).

“La mancanza d’acqua è stata temporaneamente risolta con degli sfiati. L’aria che sdi accumula nelle tubazioni è dovuta a una rottura della tubazione principale che guarda caso passa sotto il gruppo di villette a schiera…. Quindi è previsto nuovo tratto per by passare il problema che sarà realizzato a fianco SS26 e quindi servono autorizzazioni e pareri ANAS . SMAT si è già attivata con ANAS, ma i tempi non sono brevi”.

Completamento lavori Via Simonetti/ via Roma. Da mercoledì 26 p.v. vengono conpletati i lavori. Per il tempo necessario a terminare i lavori, la viabilità in tali tratti sarà a senso alternato.

Via Ivrea. Nei giorni scorsi si è verificato un cedimento del marciapiede di via Ivrea, causato dalla rottura di un tubo, la cui acqua ha eroso il terreno creando un vuoto. Oggi una squadra SMAT ha riparato il guasto e ripristinato il marciapiede. Analoghe rotture e immediate riparazioni sono avvenute alcune settimane fa, in due punti di p.zza Sette Martiri.

Via Roma Parte alta Sx ( verso Caluso )

“SMAT ha da tempo progettato e appaltato i lavori per nuovo impianto. Attendono autorizzazione da ANAS. Oggi, nell’ambito delle loro competenze e da quanto previsto per la pulizia dei fossi di scarico depuratore, una squadra SMAT ha pulito i fossi, depositando la terra sugli argini del fosso come previsto e regolamentato. Se qualche proprietario degli appezzamenti in questione, ritiene che il lavoro sia stato eseguito in modo improprio, può reclamare presso SMAT.Come Amministrazione desideriamo ringraziare la SMAT nelle persone dei referenti di zona e della Dirigente per la collaborazione instaurata e la disponibilità che dimostrano in ogni frangente, in un periodo ( è bene ricordarlo ) sicuramente molto difficile.

Grazie anche al Vice Sindaco Umberto La Marra, con delega alla SMAT, per il suo prezioso impegno”.

