A darne notizia è il sindaco Mario Mottino: “Giovedì scorso al lago, nell’area “antico chalet” ( a fianco impianto di canottaggio/canoa ), sono stati rinvenuti n.3 ordigni risalenti alla seconda guerra mondiale. Gli ordigni sono stati identificati a causa dell’eccessivo e anomalo abbassamento livello del lago ( circa 1 mt. ). Si è immediatamente provveduto ad informare il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Caluso, provvedendo alla messa in sicurezza della zona con apposita Ordinanza ( n.16/2022 ). Pattuglie dei carabinieri hanno presieduto h24 l’area, dove ricordo ci sono due società sportive con tanti giovani che quotidianamente si allenano, che hanno comunque potuto, in totale sicurezza, continuare la loro attività; hanno invece dovuto essere rimandate le riprese di un film. Questa mattina ( martedì 29 marzo ) sono intervenuti gli artificieri del nucleo di Fossano, che hanno messo in sicurezza e rimosso gli ordigni per poi essere ” fatti brillare” in idonea area.

Volutamente e in accordo con il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Caluso, abbiamo reso pubblico il ritrovamento a intervento concluso ; ringrazio il Comandante assieme a tutti i suoi uomini per l’attenzione, collaborazione e il lavoro svolto in questi giorni, assieme alle pattuglie di altri comandi intervenute nella turnazione della sorveglianza.

