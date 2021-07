Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CANDIA CANAVESE. E’ partito in questi giorni il progetto “borgo antico e arte”, che prevede la realizzazione di nuovi cinque dipinti murali a cura di vari artisti.

Volontari sono già all’opera per preparare “la base” sulla quale i vari artisti realizzeranno le opere preventivamente concordate.

Dipinti, foto antiche, vetrine aperte con gli artisti, mercato dei produttori: il nostro progetto per la riqualificazione culturale e turistica del “borgo” prosegue.

E’ inoltre in corso la mostra “Vetrine d’Autore” allestita, fino al 24 ottobre, all’interno dei vecchi negozi ormai chiusi da anni. Un progetto di recupero turistico e culturale del paese che ne fa una grande mostra all’aperto. Inoltre il sabato mattina e la domenica, tutto il giorno, è possibile visitare la mostra allestita all’interno della chiesa dell’Immacolata, in via Castiglione.

Commenti