Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Per il ciclo Antiqua, domenica 4 luglio alle 18, Chiesa di S Stefano Via delle Candelette, si terrà il concerto “Ambiguity, ovvero la viola da gamba”. Ingresso gratuito.

Ecco il repertorio della serata: Antoine Forqueray (1671-1745) Pièces de Viole, Parigi 1747 Marin Marais (1656 -1728) Troisième Livre de Pièces de Viole, Parigi 1711; Robert De Visée (1650 -1725) Pièces de Théorbe et de Luth mises en Partition, Parigi 1716 Pièces de Luth, manoscritto XVIII sec. Louis Couperin (1626 -1661)

Pièces de Clavecin, manoscritto XVII sec.

FORQUERAY UNCHAINED

Una produzione incentrata su Antoine Forqueray, ma non solo. Una produzione che affronta l’ambiguità di due stili e di due nazioni da sempre a confronto, rivali e cugine, perfettamente complementari: la Francia e L’Italia.

Il diavolo Forqueray, dal carattere impetuoso e insopportabile, ma assolutamente geniale, cercava di fare con la viola ciò che in Italia faceva il violino, andando oltre le possibilità stesse dello strumento.

L’angelo Marais, per contro, si faceva paladino delle melodie più rarefatte, dell’estetica ineffabile dello stile francese.

Le Suite en Mosaïque (ovvero suite composta da brani di diversi autori) illustrano a tutto tondo l’ambiente musicale ambiguo e affascinante che circondava Forqueray in cui la sua densità musicale e il virtuosismo tecnico acquistano ancor più rilievo con l’accostamento all’intimità ed eleganza di De Vizee e dei Couperin.

Un Forqueray come non l’avete mai sentito, forte ed elegante, giovane ma anche maturo. Che va dritto al cuore.

Commenti