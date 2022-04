CANDIA CANAVESE. Eravamo alla posa della prima pietra. Il cantiere avrebbe dovuto partire a giorni per realizzare l’opera tanto attesa qui in paese.

Invece, tutto è stato sospeso. Il Polifunzionale, per ora, non si farà. E questo a causa del “caro materiali”. Di quegli aumenti che hanno portato in pochissimo tempo il legno a costare il 76 percento in più, i profilati quattro volte tanto e ferro e mento il triplo.

Una debalce per tutte le aziende edili impegnate in appalti ormai firmati sulla stima dei vecchi costi.