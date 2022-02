CANDIA. Il lago, il parco, un’oasi naturalistica invidiabile e invidiata. Eppure l’avvistamento di un lupo ancora stupisce. Sono di vario tipo le reazioni alla foto pubblicata qualche minuto fa dal sindaco Mario Mottino. Una foto che ritrae un lupo, solo, in aperta campagna.

Tra stupore e paura, però c’è chi con buon senso commenta: “Meraviglioso, d’altra parte siamo o non siamo un parco? Siamo in una zona dove la natura è un qualcosa di invidiato da molti , e c’è posto anche per loro”.

