Lago Sirio o Colle del Nivolet? Presto, sull’etichetta della nota crema alla nocciola potrebbe spuntare uno scorcio di Canavese. Si può votare online per scegliere le migliori immagini di tutta Italia che saranno raffigurate sui vasetti a partire dal prossimo mese di ottobre. Tra queste anche le due canavesane. «Una spiaggia di sabbia bianca, un lago alpino o una costa rocciosa? Una cascata impetuosa o delle colline che digradano dolcemente? Lo scorcio di un borgo antico o la veduta di un porticciolo turistico? L’Italia è piena di meraviglia. Quale vorresti vedere sul vasetto?», è l’iniziativa lanciata a fine maggio. Anche quest’anno Nutella celebra la meraviglia del nostro Paese con la nuova edizione di «Ti amo Italia».

Scopo della votazione

Le fotografie più votate saranno raffigurate sui vasetti della prima Limited Edition ispirata dai consumatori che i consumatori potranno trovare ed acquistare nei punti vendita dal prossimo ottobre.

Modalità di voto

A partire dal 24/05/2021 e fino alle ore 23:59 del 06/06/2021, gli utenti potranno visionare un totale di 84 immagini raffiguranti luoghi italiani esprimendo la propria preferenza tra 1 delle 2 due immagini che appariranno di volta in volta. Sarà possibile votare sul sito www.nutella.it o sui social (Instagram Stories e Facebook Feed).

E il Canavese?

Ebbene, sono due le “sfide” che riguardano il Piemonte. Nella prima (foto sotto) si giocano un posto sul vasetto la Città di Torino e il Colle del Nivolet sopra Ceresole Reale (inutile dire per chi ha votato la redazione di QC). Nella seconda (sempre foto sotto), invece, il Monviso e il Lago Sirio tra Ivrea e Chiaverano (anche qui inutile dire per chi abbiamo votato). CLICCA QUI per raggiungere il sito Nutella e votare per «Ti amo Italia». Non è necessaria alcuna registrazione.

