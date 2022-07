CANAVESE. Coldiretti Torino offre collaborazione alla Città metropolitana di Torino per realizzare, anche in Canavese, il Distretto del cibo, ma chiede di accantonare i progetti che prevedono consumo di suolo. Ieri una delegazione di bandiere gialle, con il presidente Bruno Mecca Cici e il direttore Andrea Repossini, ha incontrato la consigliera metropolitana delegata allo Sviluppo economico Sonia Cambursano, per discutere sul Distretto del cibo, nuovo strumento di promozione dei valori agroalimentari del territorio: l’obiettivo è favorire la valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari e del paesaggio rurale, e garantire la sicurezza alimentare diminuendo l’impatto ambientale delle produzioni.

“Non ha senso però un Distretto del cibo – sottolinea Mecca Cici – in un territorio dove si presentano grandi progetti che distruggono il suolo. Lo stesso suolo che produce proprio il cibo che si vuole valorizzare”.

Il riferimento è al progetto di variante alla statale del Gran Paradiso, “che devasterà una buona parte di terreni fertili lungo il Malone tra Lombardore e Front. Siamo pronti a collaborare per il Distretto del Canavese – concludono dalla Coldiretti -, ma vogliamo lo stop al consumo di suolo”.

