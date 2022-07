La metropolitana leggera delle Città, la metropolitana leggera del Gran Paradiso, la superstrada del Gran Paradiso, la Pedemontana dell’Acciaio, il Trenino Rosso delle Valli di Lanzo e la copertura a Banda Larga e 5G: sono i sei progetti di infrastrutture per il futuro, fondamentali per il posizionamento competitivo della destinazione Canavese a livello nazionale e internazionale. E’ quanto emerso dall’evento “Territori al Futuro – Accountability Primo Semestre 2022”, bilancio dei primi diciotto mesi di attività di Canavese2030, Think Tank nato nel 2020 con l’obiettivo di individuare e realizzare le priorità per il Canavese. All’incontro, tenutosi la scorsa settimana, hanno partecipato Guido Saracco, rettore del Politecnico di Torino, Giovanni Quaglia, presidente della Fondazione Crt, Giuseppe Bergesio, ceo Iren Energia e presidente Advisory Board Canavese2030, Dario Gallina, presidente Camera di Commercio Torino e Mariano Rabino, presidente Ente Turismo Langhe Monferrato Roero. “Penso si percepisca come i progetti per il Futuro del Canavese – in tutto trenta – abbiano una regia unica. Si integrino e si plasmino con i progetti già in essere su territorio, quasi a voler essere una cosa sola”, spiega Fabrizio Gea, presidente Think Tank Canavese2030. “Vogliamo essere un quadro di insieme che da una parte valorizza i percorsi progettuali già in essere sulle posizioni del Canavese e dall’altra parte si pone come acceleratore degli stessi in una prospettiva comune. Una visione con un grande spinta per il territorio, con la missione di volerne cambiare il volto”.

