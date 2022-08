Dei 26 legionari che hanno preso parto allo spettacolo di Ferragosto nell’arena di Nimes ben 14 erano i canavesani facenti parte dell’Associazione Artistico Culturale “il Diamante”, il cui progetto Legione Adamantina e legato alla valorizzazione della storia di epoca romana in questa estate 2022 sta ottenendo ottimi risultati in termini di partecipazione e prestigio in termini di ingaggi nei diversi contesti.

La trasferta, durata oltre dieci giorni nella ridente cittadina della Francia meridionale, non a caso conosciuta come la Roma d’oltralpe, ha visto il consistente gruppo di legionari eporediesi guidato dal poliedrico Davide Mindo, prender [...]