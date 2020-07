Canapa legale e olio CBD: rimedi per lo stress?

Lo stress è uno dei più significativi paradigmi della società contemporanea: la condizione di stress accomuna milioni e milioni di persone ogni giorno, portando ad una progressiva degenerazione del tessuto sociale. Questa è la descrizione tipo che apre gran parte dei trattati sociologici contemporanei e che permette di comprendere come una condizione psicologica, oggi, permetta di afferrare un aspetto fondamentale dello stile di vita contemporaneo.

Lo stress condiziona la quotidianità di ognuno, causato da mille e una circostanza e a sua volta causa di altrettante situazioni spiacevoli. Ed è proprio per risolvere lo stress che il mondo sta dimostrando di saper tornare sui propri passi, quando necessario.

A distanza di quasi un secolo di oscurantismo, infatti, sono finalmente caduti gli stereotipi sulla pianta di canapa e i suoi derivati si possono trovare e acquistare su siti web e nei growshop che si trovano quasi ovunque. Tra i principali prodotti commercializzati troviamo l’olio al CBD e l’hashish legale. Entrambi questi prodotti contengono alte percentuali di CBD, o cannabidiolo, che se assunto con regolarità provoca numerosi benefici al corpo umano.

Penserete: che legame avranno mai lo stress e la marijuana light?

Canapa e stress: due antagonisti

Tri i rimedi più efficaci contro lo stress sono spesso annoverati i prodotti di erboristeria. La canapa, un prodotto sicuramente particolare, si sta dimostrando come quello con maggiori proprietà benefiche all’interno di questo genere.

Dopo molti anni in cui la politica proibizionista ha sospeso gli studi in materia, finalmente la scienza medica e farmaceutica ha iniziato ad occuparsi seriamente di canapa legale, mettendone in luce, ricerca dopo ricerca, i suoi plurimi effetti positivi.

Al centro dell’attenzione della comunità scientifica, in particolar modo, vi è una molecola della canapa, il CBD.

Il CBD è il principio attivo predominante nella canapa legale. Si tratta di una molecola con effetti non psico-attivi, ovvero che non va ad alterare le normali facoltà percettive e mentali.

Di conseguenza non è considerata una sostanza drogante e può essere tranquillamente assunta come rimedio fito-terapeutico a numerosi problemi e disturbi che si possono riscontrare. Primo tra questi, proprio lo stress.

Lo stress: un problema globale

Sebbene la scienza tenda a distinguere varie tipologie di stress, sulla base delle cause e degli effetti, il principale, al giorno d’oggi, è senza ombra di dubbio quello indotto dai ritmi della rivoluzione del capitale sociale.

Detto altrimenti, si tratta di una tipologia di stress che raccoglie in sé sia gli attriti derivanti da interazioni sociali degenerate sia da ritmi lavorativi insostenibili o da fattori legati a insufficienze economiche.

Si tratta dell’attrito che si viene a creare tra la naturale pulsione a soddisfare le proprie ambizioni, desideri e bisogni e la realtà oggettiva che si è costretti a fronteggiare. Il conflitto di queste due dimensioni porta immancabilmente a registrare condizioni di stress che si traducono in aggressività, suscettibilità e tendenza all’isolamento e alla disistima.

È un meccanismo alla base di quello che può apparire come un circolo vizioso di negatività, ove un problema produce le condizioni della sua diffusione: lo stress delle persone che fanno parte della quotidianità di un individuo, infatti, portano egli stesso a stressarsi.

Un problema globale che, dal punto di vista sociale, porta le persone a risultare sempre meno integrate nell’universo sociale.

Violenza, droghe e condizioni sociale estreme ne possono essere allo stesso tempo la causa e il prodotto.

Combattere lo stress: perché la canapa legale?

Alla luce di questa situazione che pare coinvolgere tutti i paesi del mondo, la canapa legale ha iniziato a costituire una soluzione diffusa. Ma per quale motivo?

Come si è detto, al centro della questione vi è il CBD, il cannabidiolo.

Se assunto in dosi giuste, infatti, questa sostanza aiuta la regolazione del metabolismo di tre neurotrasmettitori importantissimi: la serotonina, la dopamina e la noradrenalina.

Uno studio pubblicato nel 2009 sul British Journal of Pharmacology ci permette di comprenderne il motivo: il CBD, infatti, interverrebbe direttamente su uno dei principali ricettori di questi tre neurotrasmettitori, il 5-HT1A.

Si tratta dello stesso neurotrasmettitore su cui vanno ad intervenire i principali psicofarmaci. Il CBD, a differenza di quelli, non porta a controindicazioni gravi per l’organismo e provoca una reazione più moderata.

Se condizioni di stress lievi possono portare comunque all’insorgere di problemi sul lungo termine, queste non giustificano il ricorso a psicofarmaci. Ecco perché la canapa legale costituisce un prodotto estremamente diffuso sia in Italia che nel resto del mondo.

Essendo un prodotto naturale che, su JustBob, possiede tutte le certificazioni del biologico e di legalità, il CBD non crea stress sull’organismo anche perché è una molecola molto simile a quelle prodotte dal corpo umano stesso.

Andando ad operare sul sistema endo-cannabinoide, dosi modeste di CBD (assunto ad esempio tramite olio) possono aiutare le persone a risolvere situazioni di stress prolungate non gravi.

Ovviamente casi gravi, in cui lo stress ha condotto a patologie serie, la canapa legale da sola risulta essere insufficiente e si richiede la consulenza di un medico specializzato che possa indirizzare il singolo soggetto verso una soluzione più invasiva ed efficace.

Se si è stressati ma non si soffre di alcunché, allora la canapa legale è il rimedio decisamente migliore, considerando che non sono stati registrati particolari casi di effetti indesiderati.

Commenti