CASALBORGONE. La scuola Nordin Walking Valcerrina propone per il 28 novembre un’evento presso il Bosco del Vaj a Casalborgone, organizzato da Cammini DiVini di Augusto Cavallo, guida escursionistica professionale e istruttore. Si tratta di un percorso ad anello di km 13 circa – dislivello + 600 m (4,5 ore a piedi), di media difficoltà. Attrezzatura consigliata a tutti i partecipanti: calzature sportive, abbigliamento comodo e una scorta d’Acqua. Rientro previsto per le ore 13,30.

Il ritrovo per tutti è a Casalborgone, l’appuntamento è a partire dalle ore 8,00 per le iscrizioni nell’area del distributore Tamoil (exSS458 km 6.016), chiusura iscrizioni alle 8,45 e a seguire spostamento in auto fino al punto di partenza prevista per le 9,00.

L’escursione prevede l’attraversamento della Riserva Naturale del Bosco del Vaj, rimanendo immersi nella natura più incontaminata. Lungo il percorso si potrà ammirare uno dei pochi esemplari in Piemonte di Rul Verda (Quercus Crenata o Cerro Sughera), oltre che il Grande Faggio. Seguendo gli stretti sentieri si salirà al Bric del Vaj fino alla grande croce di pietra per poi scendere tra i boschi di castagni e ritornare al punto di partenza.

Al termine dell’escursione sarà possibile partecipare al pranzo a base di specialità piemontesi (posti limitati).

Il costo di partecipazione alla camminata è di € 5, mentre la quota per il pranzo è di € 20 (green pass obbligatorio).

E’ gradita la prenotazione ai seguenti recapiti: Augusto – tel. 339 4188277- mail: augusto.cavallo66@gmail.com

