Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Camminando a settembre.

Cammino per le strade della campagna favriese In un periodo che sempre più, riporta le persone alla riscoperta della natura ed alle passeggiate nel verde, e rifletto che se anche giro il mondo in cerca di ciò che è bello, o lo porto già dentro di me o non lo troverò mati. Beh, credetemi sui bordi delle strade di campagna esiste una bellezza di fiori selvatici stupefacente. Che bello settembre con i suoi giorni che conservano ancora il calore dell’estate, quando il sole è alto nel cielo, ma alla sera che si allunga sempre di più nella notte mi ricordano quanto l’autunno sia vicino. Le fioriture di questo mese sono bellissime, colorate e ridenti come l’aria settembrina, cosi frizzante ma attraversata dai caldi raggi del sole. Inizio parlando dal convolvolo che cerca di avvolgere un palo lungo la strada. Il nome convolvolo, deriva dal latino convolvere, e la dice lunga sul portamento tipico di questa pianta, che avvolge reti, pali o altre piante rendendone difficile il loro sviluppo, fino a provocarne il disseccamento. I fiori vengono detti belli di giorno, perché al calere del sole o la giornata è nuvolosa, si chiudono. Il mio sguardo nel camminare cade su del sorgo selvatico, Sorghum halepense, pianta erbacea originaria del bacino del Mediterraneo, pianta invasiva e resistente a diversi diserbanti. Le foglie foglie possono causare accumulo di gas nell’apparato digerente degli erbivori a causa di un eccessivo accumulo di nitrato. Una curiosità il nome americano di questa erbacea è Johnson grass, legato a quello del Colonnello William Johnson, proprietario di una piantagione dell’Alabama, che seminò i suoi semi su un terreno agricolo sul fondo del fiume intorno al 1840. La pianta era già stata stabilita in diversi stati degli Stati Uniti un decennio prima, essendo stata introdotta come potenziale foraggio o accidentalmente come contaminante del semenzaio con risultati nel tempo disastrosi per gli animali. Proseguo allietato dal suono della gagliarda roggia che scorre li vicino e noto, mi pare al bordo di un campo, vicino ad un boschetto di verne, ontani, che fanno da bordura alla roggia delle ortiche chiamata ortìa, ortica, ortìa enrabià, erbacea perenne, spontanea, coperta di peli urticanti, ma che è anche il vegetale più ricco di clorofilla. Cresce in ogni dove: negli incolti, nei campi, nei boschi, lungo i sentieri. Una volta una persona anziana mi aveva detto che il terreno migliore e più ricco è proprio là dove cresce l’ortica e mi aveva suggerito di prendere qualche pugno di terra per arricchire i vasi in cui si vogliono piantare i fiori. I greci ne erano ghiotti ed Aristofane ne raccomandava la raccolta in primavera, prima che i fusti fossero induriti; gli svedesi, costretti dalla natura, la coltivano per usarla come verdura: e pensare che, quando ci si vuole sbarazzare di qualcosa di inutile, si dice “gettalo alle ortiche”. Ed io proseguo il mio cammino e mi imbatto nell’Ambrosia artemisiifolia, con i suoi fiori verde giallastro, una pianta erbacea infestante che è immigrata dal Nord America, che si è diffusa rapidamente in Italia che può causare riniti e gravi crisi asmatiche per le persone allergiche al polline. E si settembre è tempo di migrare scriveva il Vate, oggi il mondo è interessato da nuove migrazioni. Molto differenti dal viaggio che i pastori di D’Annunzio affrontavano a settembre. Popolazioni sempre più numerose sono costrette da eventi tragici, dalle guerre, a fuggire. Vanno in cerca di nuovi percorsi di salvezza. Si spostano, da zona a zona, nel tentativo di sottrarsi alla miseria o alla morte. Ma come i pastori della poesia, sono “cuori esuli” che “vanno verso il mare”.

Favria, 11.09.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Certi giorni c’è qualcosa di buono in tutto ciò che sembra un fallimento, a volte non lo vedo adesso, aspetto con pazienza. Felice sabato

Commenti