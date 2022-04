Autostrada Torino-Aosta temporaneamente chiusa in direzione Torino con uscita obbligatoria a Scarmagno in seguito di un incidente stradale. All’altezza della galleria di pietra grossa, tra Scarmagno e San Giorgio Canavese, un autoarticolato ha urtato i pilastri di cemento e si è chiuso a “portafoglio” perdendo carburante e materiali sulla sede stradale. Non risultano altri veicoli coinvolti. Lievi ferite per l’autista del mezzo pesante. Dinamica al vaglio della polizia stradale di Torino.

