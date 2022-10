Renato Cambursano, entro domenica, l’esecutivo a guida Giorgia Meloni dovrebbe nascere: che ne pensi?

Che è giusto sia lei, che ha vinto meritatamente le elezioni, a governare l’Italia, e sappiamo quanto questo nostro amato Paese ne abbia bisogno e mi auguro il più possibile in continuità con il Governo Draghi, che peraltro lei ha sempre ‘combattuto’ con una coerente opposizione.

Quindi tu non sei aprioristicamente contrario ad un Governo Meloni?

Da ‘vecchio’ democristiano’, aprioristicamente lo posso essere sulle ideologie di provenienza, che sono opposte alle mie. Papà poi era un partigiano di ‘complemento’ – se qualcuno non sa cosa significasse, glielo lo spiegherò una prossima volta – e se lui ha combattuto il fascismo, io combatto la “fiamma” simbolo di quella tradizione. Non c’è fatto che pesi più delle parole e non c’è parola che pesi più di un simbolo. Quanto più affidasse al passato la sua identità, tanto più sul passato sarà schiacciata la nostra. Quanto più, invece, il suo profilo sarà quello del leader dei Conservatori, tanto più il nostro sarà spinto verso quello dei Riformatori. Sulle cose da fare e sono tante e drammatiche, non sono e non posso essere aprioristicamente contrario.

A questo punto, ti chiedo: questo centrodestra, a guida Meloni, può durare?

Questa Destra penso possa durare. Sono sicuro che questo Governo avrà vita durissima e tutti noi con lui e a causa sua. Ma farebbe comunque male chi investisse su una sua caduta a breve.

Aggiungo anche che dei nomi che si danno per certi far parte di questo governo ne conosco tre e li ritengo di grande capacità e moderatismo: Guido Crosetto, ex sinistra DC come me, Gilberto Pichetto Frattin di Biella all’Ambiente, già del PRI, e Giancarlo Giorgetti all’Economia che ho avuto modo di apprezzare in ben due legislature alla Commissione Bilancio e in ottimi rapporti con Draghi.

Ma una sua caduta potrebbe significare nuovamente un governo istituzionale….

Probabile, ma chi lo guiderebbe? Mario Draghi? Magari! Ma credo che non ci pensi proprio. Come si suol dire, ha già dato e anche preso…. soprattutto da Conte, da Berlusconi e da Salvini. L’Italia ha un altro Draghi? Dubito fortemente e poi se anche ci fosse chi glielo fa fare?! Un Pidiino? Ma se sono stati al governo per 10 anni su 11 senza essere stati eletti….

Visto che hai citato il PD, parliamo un attimo della sconfitta del Centro-sinistra. Che ne pensi?

Viene addebitata la sconfitta alle sue divisioni, ed è vero! Ma la responsabilità maggiore, da quando mondo è mondo, è sempre del così detto ‘azionista di maggioranza’, quindi del PD, che è un partito pieno, anche troppo, di dirigenti ma privo di un gruppo dirigente. E’ il segretario di turno l’unico titolare delle scelte e degli errori. Eletto ogni volta all’unanimità e all’unanimità sostituito senza il confronto, durante il cammino, di un vero consenso figlio di un confronto esigente e serrato. Agnello sacrificale destinato ad immolarsi, caricando su di sé tutti i peccati perché la storia possa continuare. Anche stavolta è il solo segretario all’origine delle scelte e degli errori.

Ed in queste elezioni cosa non ha funzionato a sinistra?

Che ancora una volta la “Ditta” ha imposto la linea politica, altrimenti non si spiegherebbe il perché, dopo essersi riunificati con Art.1 di Bersani e di quel D’Alema, che confessa solo ora di aver votato l’avversario Conte, abbiano imbarcato i Fratoianni e i Bonelli. “Tutta a sinistra”, ma solo a parole, perché quello spazio ultimamente è stato occupato dal partito di Conte, che ora ha già “messo la freccia per superarlo, sostenuto ora da D’Alema.

Letta è stato però anche l’unico che ha fatto una campagna elettorale contro il pericolo fascista…

Appunto, mentre gli Italiani erano preoccupati di ben altre cose: l’inflazione, le bollette, la guerra, il lavoro che manca, il reddito di cittadinanza dato a tanti, troppi, indiscriminatamente, la sanità pubblica che fa acqua da tutte le parti non a causa degli operatori ma dei tagli fatti, la scuola anch’essa massacrata, ecc. Tutti temi veri ma non affrontati dal PD. Prima di Natale e soprattutto dopo, ci sarà rivolta nelle piazze, ma guai a chi vorrà solo cavalcarla, senza dare una mano a superare le ragioni della medesima. E questo atteggiamento deve esserci a tutti i livelli.

