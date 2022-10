Nell’ultimo mese in Piemonte si sono avuti 3,5 gradi in più rispetto alla media, nell’ottobre più caldo degli ultimi 65 anni. E’ il dato di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) mentre le previsioni confermano che l’anomalia, se così si può ancora chiamare, persisterà fino al 1° novembre.

Il campo di alta pressione di matrice nordafricana, che si estende sul bacino occidentale del Mediterraneo fino all’Europa centrale, garantisce ancora tempo stabile e soleggiato per i prossimi 4-5 giorni, con massime in pianura mediamente sui 22 ° gradi e punte locali di 24-25; la quota dello zero termico su valori prettamente estivi, oltre i 3500 metri. Solo dalla metà della prossima settimana – sono le previsioni di Arpa – “vi è la possibilità che questa fase anticiclonica si sblocchi, con un graduale rientro delle temperature nella norma del periodo e qualche pioggia”.

