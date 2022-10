Camaica.

La camaica in piemontese è un’agreste danza ungherese, kalamajka o kolomejka, con il significato di anni felici. Tale denza era in origine ballata in Ucraina è praticata soprattutto dagli ebrei yiddish in occasione dei matrimoni. La melodia è un tempo di 4/4 e di movimento animato. L’etimo è incerto secondo alcuni si basa sulla parola finnica Kala, pesce, secondo altri sulla voce Kolo, danza circolare con i toponimi ungherese come Kolomya o Kolomea.

Favria, 30.10.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Non conta la durata della vita, ma la sua profondità. Felice domenica.

Commenti