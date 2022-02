Immaginatevi il red carpet allestito in piazza Ubertini. E ancora l’oratorio Sant’Andrea trasformato in una sala cinematografica dove saranno proiettati i film prodotti da emergenti.

Magari non diventerà mai come il festival di Venezia, ma Caluso può seriamente candidarsi a diventare una succursale per il Torino Film Festival.

Perché grazie ad una idea del produttore cinematografico e proprietario dell’Hotel Erbaluce, Silvio Sardi, attraverso l’Associazione no-profit “Sardi & Friends”, è nato il Progetto del “Rookie International Film Festival (RIFF)” condiviso e promosso insieme al Comune di Caluso, in collaborazione con l’Enoteca Regionale dei Vini [...]