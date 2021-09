Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Sono iniziati martedì 21 settembre a Caluso i conferimenti delle uve da parte dei soci della Cooperativa Produttori di Erbaluce. La vendemmia 2021 nel calusiese si presenta con molte sfaccettature, prima fra tutte la quantità ridotta rispetto allo scorso anno. La siccità delle ultime settimane con un sole feroce che specie in collina ha l’effetto di una piastra radiante sulle viti, si è fatto sentire. Meno che in altre parti d’Italia perché fortunatamente in luglio [...]