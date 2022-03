Torna in pista la “Tremenda Gozadera” di Julio Trujillo, torna la notte latina… non a caso l’evento si chiama, per l’appunto, “Noche Latina”. Un modo per portare nuovamente un po’ di America Latina qui da noi, per divertirsi in spensieratezza per qualche ora, lasciandosi il resto alle spalle.

Julio, peruviano di origine, ballerino di danze caraibiche – la sua specialità è la salsa -, e ovviamente organizzatore di eventi, ha deciso di ripartire con le sue serate per portare sorrisi, allegria e un po’ di movida.

L’appuntamento è per sabato prossimo, 19 marzo, presso il ristorante “La Statale 26” di via Cascina Argentina di Daniele Lapolla, in frazione Carolina di Caluso, dalle ore 19.00 in avanti.

La selezione musicale sarà a cura di Fabietto Guidoccio, dj ufficiale della serata, e interverrà ad animare la serata Odalkys Idiarte, in arte La Chiky, ballerina e vocalist cubana.

Buon cibo, bella musica e un bell’ambiente per una serata con i fiocchi. “Sarà un apericena a suon di musica latina a 360 gradi: salsa, bachata e raggaeton. Vi aspettiamo numerosi, perché dopo il lungo periodo di stop a causa delle restrizioni imposte dal Covid è bello poter finalmente ripartire e godersi un po’ la vita in compagnia. Non vedevamo l’ora e siamo davvero super carichi di entusiasmo” afferma Julio Trujillo sorridente.

Per informazioni e prenotazioni per partecipare all’evento è possibile chiamare i numeri: 0110898807 – 3476503189 – 3512874386

