CALUSO. Sono ripresi i lavori lungo la Sp26

Dopo la pausa estiva, sono ripresi a fine agosto i lavori di ampliamento della carreggiata della Strada Statale 26 della Valle d’Aosta, nel tratto che va dal bivio di frazione Boschetto di Chivasso fino alla zona “La Peschiera”, dove ha sede un circolo ippico, prima di Molliette.

Per consentire lo svolgimento dei lavori è stato istituito il senso unico alternato, regolato da un impianto semaforico.

L’intervento è a cura dell’Anas, che sta ampliando la strada, un’opera a lungo attesa: grazie ad una serie di rotonde, l’importante via di collegamento fra Chivassese e Canavese migliorerà dal punto di vista della scorrevolezza del traffico e della sicurezza, in particolare con la realizzazione della circonvallazione della frazione Arè. In questo tratto i lavori si erano interrotti per il rinvenimento di alcuni reperti archeologici di epoca romana, nell’area delle frazioni Molliette e Carolina, e si stanno attendendo le conclusioni delle valutazioni della Soprintendenza, studi che si dovrebbero completare entro settembre, ma nel frattempo si sta procedendo su altri tratti. Ora si spera che i lavori possano procedere in modo rapido e si confida che le condizioni meteo rimangano favorevoli.

