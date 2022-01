CALUSO. Solidarietà della Lega ai medici vaccinatori dell’hub di Caluso dove l’altra notte ignoti hanno scritto sui muri del centro vaccinale frasi di minacce. “Apprendo con stupore di scritte no vax, sgrammaticate, comparse sul muro del centro – dice il deputato del carroccio, Alessandro Giglio Vigna – tutta la mia solidarietà a medici e volontari. A Caluso, come in tutto il Canavese, il lavoro fatto in questo anno è stato immenso ed è per questo che i cittadini hanno risposto benissimo”. Dello stesso avviso il consigliere regionale Andrea Cane, vicepresidente della commissione sanità: “Oltraggioso [...]



