E’ sceso dall’auto, dopo averla accostata sul ciglio della strada, perché la sua fidanzata stava male e voleva fermare le auto in transito. Ma il tentativo di chiedere aiuto si è trasformato in tragedia perché Cristian Ciuto, 42 anni, di Mazzè è stato travolto da un’auto in transito.

La tragedia si è consumata mercoledì, poco prima delle 22, lungo via Circonvallazione a Caluso, in un punto dove la visibilità è piuttosto scarsa perché la strada non è illuminata. Da quella sera Cristian Ciuto è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cto di Torino dove è stato [...]