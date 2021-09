Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CALUSO. Rissa alla Festa dell’Uva questa notte verso l’una e trenta, quando ormai la maggior parte delle persone era già andata via. Un ragazzo, a causa delle botte, è ora ricoverato in gravi condizioni presso l’Ospedale Civico di Chivasso. Si trova in coma farmacologico. Secondo una prima ricostruzione avrebbe battuto la testa cadendo.

Ad indagare sono i carabinieri di Caluso e della Compagnia di Chivasso. L’episodio è avvenuto in pieno centro, in via Morteo, una strada [...]