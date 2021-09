Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CALUSO: Edoardo Signorino ha riaperto gli occhi. Il 26enne di San Giusto Canavese ricoverato in coma farmacologico presso l’ospedale Civico Di Chivasso è stato risvegliato dai medici questa mattina. Le sue condizioni restano comunque serie e la prognosi è riservata. Nel corso della rissa scoppiata sabato notte in via Morteo a Caluso tra due bande di giovani, ha ricevuto pugni e ha sbattuto la testa contro un muro. I carabinieri hanno denunciato otto persone tra [...]