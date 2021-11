Rione Riva in festa nel prossimo fine settimana, con la cena in onore di Sant’Antonino. Sabato 13 novembre, alle 20 al ristorante “Mago”, cena con ricco menù con Gran carosello dall’antica tradizione piemontese, risotto all’Erbaluce di Caluso e agnolotti di Castelmagno, fritto misto piemontese, brasato di fassone al Barolo, Torta al Tiramisù e vini doc.

La cena sarà accompagnata dalla musica dal vivo di Eugenio Amato. La quota di adesione è di 30 euro, metà per i bambini da 3 a 10 anni. La prenotazione è obbligatoria chiamando Marco al 335.6482811 oppure Luisa al 338.7294288. La festa proseguirà domenica 14 novembre, alle 11 con la santa messa in onore di Sant’Antonino, in chiesa parrocchiale.

Dalle 12 in piazza Uberti, di fronte alla stazione ferroviaria, distribuzione di polenta e spezzatino (con prenotazione obbligatoria ai numeri 335.6482811 (Marco) oppure 338.7294288 (Luisa) e pomeriggio di divertimento con castagnata e vin brulè.

