Nell’ambito delle attività di Educazione Civica dedicate alla prevenzione della discriminazione e della violenza di genere, l’IIS “P. Martinetti” di Caluso ha aderito con entusiasmo alla proposta di collaborazione pervenuta dalla Pro Loco di Caluso e dall’Amministrazione Comunale di Caluso, finalizzata alla realizzazione di tre panchine rosse dall’alto valore simbolico, da collocare nel territorio comunale, in particolare in Piazza Ubertini, nel viale lungo l’area mercatale antistante l’Istituto, nella frazione di Rodallo.

Gli studenti della Classe 3C del Liceo Artistico dell’Istituto, guidati dal Prof. Matteo Germano, hanno sviluppato la tematica della violenza contro le donne a livello grafico-pittorico, creando disegni e bozzetti poi realizzati sulle panchine con diverse tecniche e materiali plastico-pittorici (acrilici, smalti, resine).

Attraverso l’attività laboratoriale gli studenti hanno avuto la possibilità di approfondire le diverse fasi di lavorazione necessarie per eseguire un dipinto su una superficie lignea.

Le panchine sono state inaugurate in una giornata simbolica, il cui significato deve essere vivo tutto l’anno: martedì 8 marzo, in piazza Ubertini a Caluso.

“L’obiettivo prioritario del Progetto – spiega la dirigente Katia Milano – è stato coniugare la dimensione disciplinare e cognitiva delle attività didattiche, imprescindibile per il raggiungimento del successo formativo, con quella relazionale e trasversale che ne costituisce il necessario sfondo e nutrimento, e specialmente con la riflessione sulle tematiche della discriminazione e della violenza di genere, considerate e studiate anche nell’ambito dell’Educazione Civica. L’attività ha inoltre consentito di valorizzare in modo inclusivo le attitudini di ciascuno studente, e di recuperare nel contempo quanto è stato sacrificato, in termini di relazione, interazione, contatto, nel periodo pandemico. La sensibilizzazione al rispetto delle differenze e la promozione di solidarietà e collaborazione hanno rappresentato inoltre per tutti gli studenti un’esperienza di cittadinanza attiva e consentito di prevenire atteggiamenti discriminatori ed episodi di bullismo/cyberbullismo”.

