Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CALUSO. Si chiama “Cai”, comitato atomi impazziti, il gruppo guidato dal mazzediese Silvano Raise che si batte contro l’arrivo sul territorio di Caluso, Mazzè e Rondissone del deposito nazionale per le scorie nucleari.

Domenica mattina hanno scelto la vetrina della Festa dell’Uva per portare in piazza la loro protesta. E non erano da soli. Con loro anche l’Ama (Associazione Mazzè Ambiente).